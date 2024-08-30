Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katıldı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, il protokolü ve halkın katılımı ile gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katıldı. Başkan Özdoğan burada yaptığı açıklamada, "102 yıl önce güçlü bir ordumuz vardı; bugün ise daha da güçlü bir ordumuz ve devletimiz var" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama etkinlikleri ise halk oyunları, şiir dinletileri ve geçit töreniyle son buldu.

Başkan Özdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayarak, "Bugün, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla birlikte, büyük bir coşkuyla Zafer Bayramımızı kutladık. 102 yıl önce güçlü bir ordumuz vardı; bugün ise daha da güçlü bir ordumuz ve devletimiz var. İnşallah, yarın daha güçlü bir devlet ve ordu için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güzel vatanımızın nasıl düşmanlardan kurtarıldığını, zor günlerde nasıl birlik ve beraberlik içerisinde zaferin kazanıldığını bir kez daha hatırladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, konuşmasını, "Bu anlamlı günü düzenleyen Valiliğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zafer Bayramımızın 102. yıl dönümü kutlu olsun. Milletimiz, devletimiz var olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" diyerek sonlandırdı. - KAYSERİ