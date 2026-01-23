Başkan Özdoğan'dan Hacılar'a örnek duyarlılık - Son Dakika
Başkan Özdoğan'dan Hacılar'a örnek duyarlılık

Başkan Özdoğan\'dan Hacılar\'a örnek duyarlılık
23.01.2026 13:10  Güncelleme: 13:13
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Kızılayı'nın düzenlediği kan bağışı programına katılarak vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan, kan bağışının önemine vurgu yaparak herkesin destek olmasını istedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Kızılayı tarafından Hacılar'da düzenlenen kan bağışı programına katılarak kan bağışında bulundu. Millet Kıraathanesi'nde kurulan Kan Bağış Noktası'nı ziyaret eden Başkan Özdoğan, vatandaşları kan bağışına davet etti.

Başkan Özdoğan, kan bağışı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Sadece 30 dakikamızı ayırarak, kan bağışı bekleyen milyonlarca cana umut olabiliriz. Sağlığı müsait olan tüm hemşehrilerimi, Millet Kıraathanemizde Kızılay Kan Merkezimiz tarafından kurulan Kan Bağış Noktası'na davet ediyorum. Kan bağışı saat 16.30'a kadar devam edecektir. Bir ünite kan, bir hayat demektir."

Toplumsal dayanışmanın ve gönüllülüğün önemine dikkat çeken Başkan Özdoğan, kan bağışının süreklilik arz eden hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları bu anlamlı kampanyaya destek olmaya çağırdı. - KAYSERİ

14:02
