Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı - Son Dakika
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Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

16.06.2022 11:40
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya geldi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya geldi. Özdoğan, "Muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen ve ilçenin sorunları konuşan Başkan Özdoğan, "Yeni sezon öncesinde yapacağımız çalışmalar için muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımız mahallelerindeki son durumları bizlere iletmiş oldular. Muhtarlarımız bizim vatandaşlarımızla iletişim noktasında köprü vazifesi görmektedir. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemize en iyi hizmeti verebilmek ve en önemlisi vatandaşlarımızı mutlu edebilmek adına ilçe muhtarlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin mevcut durumlarını da görüştük. Ortak paydamız Hacılar için muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından muhtarlar talep ve önerilerini Başkan Özdoğan'a iletti. Başkan Özdoğan'da, talepleri alarak gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

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Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı
Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hisarcık, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

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