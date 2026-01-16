Başkan Özdoğan, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
Başkan Özdoğan, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
16.01.2026 12:21  Güncelleme: 12:23
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; karne gününde öğrencilerin mutluluğunu paylaşarak onların heyecanına ortak oldu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; karne gününde öğrencilerin mutluluğunu paylaşarak onların heyecanına ortak oldu.

Başkan Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner ile birlikte ilçedeki okullarda düzenlenen karne törenlerine katılarak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde başarı gösteren öğrencilere karnelerini teslim etti. Karne törenlerinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Başkan Özdoğan, gençlerin yalnızca akademik başarılarının değil; sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerinin de son derece önemli olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"Bugün ilçemizde, Türkiye genelinde olduğu gibi yarıyıl tatilinin başlangıç günü. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim camiasının her bir ferdine emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Sevgili çocuklarımız tatilde gönüllerince dinlenirken, eğlenceli ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirsinler."

Başkan Özdoğan; yarıyıl tatili süresince ilçede çocuklar ve gençlere yönelik zengin bir etkinlik takvimi hazırlandığını belirterek, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin bu süreçte her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti. Özdoğan; "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı. Kültür merkezinin ilçedeki sosyal yaşamın odak noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan; "Bu merkez, sadece bir bina değil; gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve manevi anlamda gelişimlerine katkı sunan bir alan. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Hacılar'ımızın geleceğine yön veriyoruz," şeklinde konuştu. Başkan Özdoğan ayrıca, yarıyıl tatili boyunca çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi, Shrek, Nemo, Mermaid ve Scooby-Doo sinema gösterimleri ile Körebe tiyatro oyununun sahneleneceğini açıkladı. Etkinliklerin 17 Ocak Cumartesi günü başlayacağı ve 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi. Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner de törende öğrencilere başarı dileklerini ileterek, ailelere ve öğretmenlere eğitim süreçlerine verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Karne töreni, öğrencilere karnelerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Başkan Özdoğan'ın sürpriz olarak duyurduğu sinema ve tiyatro etkinlikleri öğrenciler arasında büyük bir heyecan oluştururken, çocuklar bu jest karşısında duydukları mutluluğu dile getirdi. Öğrenciler, Hacılar Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinlik programını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
