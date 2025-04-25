Başkan Özdoğan: "Söz verdik, çocuklarımızı bayram coşkusuyla buluşturduk" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Söz verdik, çocuklarımızı bayram coşkusuyla buluşturduk"

Başkan Özdoğan: "Söz verdik, çocuklarımızı bayram coşkusuyla buluşturduk"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beğendik Mahallesi'ndeki Demokrasi Şehitleri İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine verdiği sözü yerine getirdi.

25.04.2025 14:59  Güncelleme: 15:02
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beğendik Mahallesi'ndeki Demokrasi Şehitleri İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine verdiği sözü yerine getirdi. Hava şartları nedeniyle ertelenen şişme oyun grubu etkinliği, 25 Nisan günü okul bahçesinde kurularak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Özdoğan, etkinlik sırasında okul bahçesindeki öğrencilerle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beğendik Mahallemizdeki Demokrasi Şehitleri İlk ve Ortaokulu'ndayız. Bayram günü hava tahminlerinde yağmur gösterildiği için planladığımız etkinliği gerçekleştirememiştik. Ancak söz verdiğimiz üzere, bugün çocuklarımız 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın coşkusunu doya doya yaşasınlar diye oyun gruplarımızı kurduk. Gördüğünüz gibi tüm öğrencilerimiz cıvıl cıvıl, bahçede büyük bir mutlulukla eğleniyor. Bayramımız yeniden kutlu olsun"

Etkinliği olumsuz hava şartları nedeniyle ileriye alınarak gerçekleştirildiğini belirten Başkan Özdoğan, "Hava tahmini tutmadı ama şükür ki bugün şenlik havasında bir atmosfer yaşıyoruz. Bu süreçte destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Demokrasi Şehitleri İlkokulu-Ortaokulu bahçesine kurulan şişme oyun grupları, gün boyunca minik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen alanda çocuklar doyasıya eğlenirken, veliler de bu coşkulu anlara eşlik etti. Hacılar Belediyesi, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilçede bayram coşkusunu her yıl daha büyük bir heyecanla yaşatmaya devam ediyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Söz verdik, çocuklarımızı bayram coşkusuyla buluşturduk' - Son Dakika

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