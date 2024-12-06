Başkan Özel: "Asıl engel bireylerde değil, kentlerde" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özel: "Asıl engel bireylerde değil, kentlerde"

Başkan Özel: "Asıl engel bireylerde değil, kentlerde"

Yenişehir'deki engelli bireylerle ve aileleriyle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Asıl engelin bireylerde değil, kentlerdedir.

06.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Yenişehir'deki engelli bireylerle ve aileleriyle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Asıl engelin bireylerde değil, kentlerdedir. Herkes için tasarlanmış engelsiz bir kent hayal ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde, düzenlenen programda, Yenişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Akçeşme Özel Öğretim Sınıfı ile Hüma Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Özel Öğretim sınıfı öğrencileri gösterilerini sundu. Yenişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi, Yenişehir ilçe protokolü tarafından açılarak ziyaret edildi.

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Engelliler Derneği ile birlikte engelli bireylerin ailelerine yemek verdi. Atakent Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen yemek programına, ilçe protokolünün yanı sıra, 600 engelli bireyin ailesi katıldı. Yenişehir Belediyesi Çocuk Korosu konseriyle başlayan program, engelli çocukların gösterileriyle devam etti. Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, günümüzde asıl engelin, görmemek, duymamak, yürüyememek veya başka bir fonksiyon kaybı olmadığına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Hem dünyada hem de ülkemizde artık engelli birey kavramı kabul edilmiyor. Asıl engelin çevrede olduğu kabul ediliyor. Yani bir birey, yaşadığı kentte engellerle karşılaşıyorsa, bu o kişiyi engelli yapmıyor, kenti engelli yapıyor. Yenişehir de maalesef, bu engelli kentlerden biri. Ancak bizler, her bir engeli tek tek kaldırmak için çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

Herkes için tasarlanmış bir kent hayal ettiklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, "Sokakların, caddelerin, yolların, toplu taşıma ve konutlar gibi hemen hemen her yerde hiçbir vatandaşımızın herhangi bir engelle karşılaşmamasını istiyoruz. Tabii bu hayallerimizi gerçekleştirmek için zamana ihtiyacımız var. Ancak, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da atacağımız her adımda Yenişehir'i engelsiz şehir yapmak için çalışacağımızdan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Engelli bireylere bir de müjde veren Başkan Ercan Özel, bugünden itibaren Yenişehir'de evlenen engelli bireylerden nikah ücreti almayacaklarını söyledi.

Başkan Ercan Özel, kısa zaman içerisinde yapılacak çalışmaları da şöyle özetledi: Parklarda engelli çocuklar için özel oyun grupları olacak, salıncaklardan, kaydıraklardan faydalanabilecekler. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun zemin düzenlemeleri yapılacak. İlçedeki işletmelerin engelliler için düzenleme yapmasını teşvik edecek ve 'Engelsiz İşletme Sertifikası' vereceğiz. Ayrıca bu işletmelere tanıtım hizmeti de sunacağız. Belediye ekiplerimizle birlikte engelli bireylerin teknolojik aletlerin tamiratını yapabiliriz. (Akülü araba, duyma cihazı ve benzeri tüm teknolojik aletlerin. Engellilerin ürünlerini satabilecekleri bir kooperatif kurma hedefimiz var" dedi.

Programda konuşan Yenişehir İlçe Kaymakamı Hulusi Doğan, "Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Yenişehir Engelliler Derneğine ve Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ailelerimizin emekleri çok kıymetli her birinize tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Harun Sak başkanlık makamını devretti

Yenişehir Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak da derneğin kuruluş gününden bugüne kadar yaptığı faaliyetleri anlattı. 16 yıldır Yenişehir Engelliler Derneği Başkanlığı'nı yaptığını ifade eden Harun Sak, "Bugüne kadar dernek olarak çok güzel işlerin altına imza atmak nasip oldu. 16 yıldır Başkanlığını yaptığım Yenişehir Engelliler Derneği benim çocuğum gibi oldu. Ancak, bugün Başkanlığı Sayın Yurdanur Ulker'e devrediyorum. Bu değişimin Yenişehir Engelliler Derneği için de çok önemli olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar sizlere hakkım geçtiyse helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin" diyerek, istifa ettiğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ercan Özel, Yenişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özel: 'Asıl engel bireylerde değil, kentlerde' - Son Dakika

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