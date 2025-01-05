Başkan Özldoğan: "Sarıkamış, vatan uğruna fedakarlığın en yüce destanıdır" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özldoğan: "Sarıkamış, vatan uğruna fedakarlığın en yüce destanıdır"

Başkan Özldoğan: "Sarıkamış, vatan uğruna fedakarlığın en yüce destanıdır"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü vesilesiyle bir anma mesajı yayımladı.

05.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:02
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü vesilesiyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Özdoğan; Sarıkamış'ı, kahraman Mehmetçiklerin vatan sevgisiyle yazdığı bir destan olarak nitelendirerek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Başkan Özdoğan, Sarıkamış Harekatı'nı anma mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sarıkamış Harekatı, Türk milletinin vatan sevgisinin, fedakarlığının ve azminin en çetin şartlarda dahi nasıl tezahür ettiğini gösteren eşsiz bir destandır. Mehmetçik, hem düşmana hem de zorlu kış şartlarına karşı inançla ve azimle mücadele etmiş, bu mücadele tüm dünyaya kahramanlık ve fedakarlık dersi vermiştir. Allahuekber Dağları'nda Kelime-i Şehadet'le ebediyete yürüyen kahramanlarımız, bize bu vatanı bir emanet olarak bırakmıştır. Bizler de onların hatırasını yaşatmaya, bıraktıkları mirasa sahip çıkmaya ve gelecek nesillere bu büyük fedakarlığı anlatmaya devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan; Sarıkamış'ı anmanın yalnızca bir tarihi olayı hatırlamaktan ibaret olmadığını belirterek, şu sözlerle mesajını tamamladı; "110 yıl önce Allahuekber Dağları'nda, kar taneleriyle kefenlenen Mehmetçiklerimizden bugüne; vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özldoğan: 'Sarıkamış, vatan uğruna fedakarlığın en yüce destanıdır' - Son Dakika

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