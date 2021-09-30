Üye Girişi
Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti - Son Dakika

Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti

30.09.2021 12:37
Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, İtfaiye personelleri ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, İtfaiye personelleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve AK Partili belediye meclis üyeleriyle birlikte itfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Özlü, her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' münasebetiyle İtfaiye teşkilatının haftasını kutladı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve itfaiye personelleri tarafından karşılanan Başkan Özlü, ülke genelinde yaşanan yangın ve sel afetlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından ötürü itfaiye personelini bir kez daha tebrik etti.

"Üstün gayretleri takdire şayandır"

Cansiperhane bir şekilde görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeki teşkilatın bölgemiz için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özlü, "Teşkilatımızın özellikle bu yıl içerisinde ülke genelinde meydana gelen afetlerde göstermiş olduğu üstün gayretleri takdire şayandır. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Her platformda belirttiğimiz gibi İtfaiye teşkilatımız bizim yüz akımız. Gerek Düzce gerekse de bölgenin en büyük, en kapsamlı ve en hızlı teşkilatı için var gücümüzle çalışmalarımız sürüyor. İtfaiye binamızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinden Bahçeşehir Bölgesinde kurduğumuz müfrezemize, ekipman ve araçlarımızın modernizasyonuna kadar bir çok çalışmayı bir arada sürdürüyoruz. Her türlü olumsuz koşulda canla başla mücadelelerine şahit olduğumuz teşkilatımızın haftalarını kutluyorum" dedi.

Ziyarette, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman tarafından Belediye Başkanı Özlü ve AK Parti İl Başkanı Keskin'e Türk bayrağı ve İtfaiye Bayrağı hediye edildi. - DÜZCE

Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti
Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti
Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti

yangından korunma haftası, Faruk Özlü, İtfaiye, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti 12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu 12:13 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi 11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin 11:06 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir 10:49 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi 10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti
12:19 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş
12:12 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu
12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş
11:50 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar         
12:26
Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş         
12:20
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı         
10:21
TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi         
09:44
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 12:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özlü'den itfaiye haftası ziyareti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement