Düzce Belediye Başkanı\'ndan Gaziler Günü Mesajı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında vatan toprağı için canını hiçe sayan fedakar gazilerimizi saygı ve hürmetle selamladığını belirtti.

Başkan Özlü mesajında "Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bağımsızlığımızın devamlılığında en büyük rollerden birine sahip olan gazilerimiz, vatan sevgimizin yaşayan kanıtlarıdır. Gazilerimiz, vatan toprağı için hiç düşünmeden, canını hiçe sayarak çarpışan, bizlere emanet edilen bu aziz vatanın evlatlarıdır, baş tacımızdır. Maddi, manevi kayıplarını bizlerin geleceğine feda eden kıymetli büyüklerimizi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla saygı ve hürmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar ahirete irtihal etmiş gazilerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz size minnettardır" dedi. - DÜZCE