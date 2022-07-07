Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram yoğunluğu' uyarısı - Son Dakika
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Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram yoğunluğu' uyarısı

07.07.2022 09:22
Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram yoğunluğu' uyarısı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları trafik yoğunluğu ve kazalara karşı uyararak, "Sağlıklı bir yolculuk için temel şart, trafik kurallarına uyulmasıdır" dedi.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları trafik yoğunluğu ve kazalara karşı uyararak, "Sağlıklı bir yolculuk için temel şart, trafik kurallarına uyulmasıdır" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yerde olduğu gibi trafikte de hareketlilik başladı. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla önümüzdeki günlerde trafikte her zamankinden daha fazla bir yoğunluk yaşanacağını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Sevdiklerine kavuşmak için yola çıkan vatandaşlarımız oluşacak olan trafik yoğunluğu dolasıyla her zamankinden daha da dikkatli araba kullanmaları gerekiyor. Sürücüler yola çıkmadan önce araçlarının gerekli tüm bakımlarını yaptırmalı, araç lastiklerini kontrol etmeli ve kesinlikle aşırı hızdan kaçınmalıdır. Ayrıca başta emniyet kemeri olmak üzere tüm trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl 9 günlük bayram tatili süresince 50 kişinin hayatını kaybettiğini ve 373 kişinin de hayatını kaybettiğini belirten Özmeriç, "Her yıl ülkemizde bayram tatilleri süresince ne yazık ki yüzlerce kaza oluyor, insanlarımız yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Kazaların yüzde 99'u maalesef kurallara uymamaktan yani sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle sürücüler tüm dikkatlerini yola vererek, dikkat dağıtacak her türlü davranıştan uzak durmalıdırlar. Sürücülerin sağlıklı seyahat için her 3 saatte bir 15'er dakikalık mola vermesi de kendilerini dinlendirmek adına uygun olacaktır. Bunun yanında yaz ayına denk gelen bayramda sıcaktan etkilenmemek için, yola çıkış saatleri olarak güneş ışıklarının dik açıyla geldiği öğle saatleri tercih edilmemeli" diye konuştu.

Bayramların sevinç günleri olduğunu hatırlatan Özmeriç son olarak, bayram günlerinin hüzne dönüşmemesi için sürücülerin bayram yoğunluğunun bilincinde olarak trafik konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirterek herkese trafik kazalarının yaşanmadığı mutlu ve huzurlu bir bayram diledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Tragger, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özmeriç'ten sürücülere 'bayram yoğunluğu' uyarısı - Son Dakika

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