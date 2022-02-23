Başkan Palancıoğlu: "2022 yılı için ilk etapta 190 bin ton asfalt mıcırı satın alınacak" - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu: "2022 yılı için ilk etapta 190 bin ton asfalt mıcırı satın alınacak"

23.02.2022 11:50
Başkan Palancıoğlu: "2022 yılı için ilk etapta 190 bin ton asfalt mıcırı satın alınacak"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2022 çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak cadde ve sokalar için ihale ile asfalt mıcırı ile temel malzeme ve bypass malzemesinin satın alındığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2022 çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak cadde ve sokalar için ihale ile asfalt mıcırı ile temel malzeme ve bypass malzemesinin satın alındığını söyledi.

2022 yılı programında yer alan yolların yapımında kullanılmak üzere alt yapı malzemelerinin satın alınacağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Belediye olarak ilk etapta asfalt çalışmasında kullanılmak üzere 190 bin ton asfalt mıcırı, 325 bin ton temel malzeme ile 20 bin ton bypass malzemesi ihale ile satın alınacaktır. Yol yapım çalışma planlamanın zamanın da yapılarak bölge halkının mağdur olmaması için yol yapım malzemelerin alımı için ihale yapacağız" dedi.

Alt yapı malzemesinin alım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, satın alınacak alt yapı malzemelerin şantiye alanında depolanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: '2022 yılı için ilk etapta 190 bin ton asfalt mıcırı satın alınacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu: "2022 yılı için ilk etapta 190 bin ton asfalt mıcırı satın alınacak" - Son Dakika
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