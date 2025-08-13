Başkan Palancıoğlu, Ak Parti\'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla hizmet ve yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'miz, 24. yaşını kutluyor. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda, milletimizle omuz omuza olduğumuz 24 yılı geride bıraktık. AK Parti, geleceğin ve icraatın adıdır. Melikgazi Belediyesi olarak ilk günkü aşkla, heyecanla, inançla, ülkemizi ve şehrimizi çok daha güçlü yarınlara taşımak için eğitimden, sağlığa, ulaşımdan sosyal kültürel çalışmalara kadar her türlü alanda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Türkiye'de, AK Partili belediyelerin olduğu her yerde hizmet belediyeciliği anlayışı yerleşmiş, belediyecilik çalışmaları ivme kazanmış, çıta çok yukarılara çıkarılmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu kutlu yürüyüşte yerel yönetimler olarak bizler de büyük bir özveri ve gayretle tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim inşallah daha nice yıllara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. AK Parti'mizin 24. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi. - KAYSERİ