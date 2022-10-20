Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Palancıoğlu, "Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır" diyerek şunları söyledi:

"Basınımızın, tarafsız şekilde, sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulması ve bilgilendirilmesi gibi ulvi bir görevi de yerine getirmektedir. Gazeteci arkadaşlarımız haber ve bilgi akışını kamuoyuna tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş vermektedirler. Basın camiasında fedakarca çalışarak, tüm gelişmeleri halkımıza paylaşma yolunda emek harcayan şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum. Kıymetli basın çalışanlarımıza meslek hayatlarında başarılar dilerim." - KAYSERİ