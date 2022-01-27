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Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı

27.01.2022 15:47
Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Hep birlikte üreten Türkiye'nin gücüne güç katmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Serbest Bölge'de Gümrük Müdürümüz Salim Bey ve Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürü Halil Gözeller ile birlikte Dünya Gümrük Günü'nü kutluyoruz. Gümrük'te işlem yapan çalışan kardeşlerimizin dünya gümrük gününü kutluyorum tebrik ediyorum. Kayseri'nin ihracatından bahsediyorsak özellikle bu arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Bugün Serbest Bölge Kayseri'nin ihracatının yüzde 20'sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Yüzlerce ülkeye buradan üretilen mallarımız satılıyor. Aynı şekilde Organize Sanayi bölgelerimizdeki çalışan arkadaşlarımız da gümrükleme işlemlerini yapıp dünyanın dört bir tarafına ürün satıyor. Bizde bugün bu kapsamda Dünya Gümrük Günü kapsamında çalışanları ziyaret ettik, günlerini tebrik ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah birlik beraberlik içerisinde bu ülkeye hep birlikte hizmet etmeyi nasip etsin. Bu arada tüm üretim yapan sanayici kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı
Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı
Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı
Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı

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Mustafa Palancıoğlu, Dünya Gümrük Günü, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı - Son Dakika


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