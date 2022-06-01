Başkan Palancıoğlu; İSO İlk 500'de yer alan Kayseril firmaları kutladı - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu; İSO İlk 500'de yer alan Kayseril firmaları kutladı

01.06.2022 00:57
Başkan Palancıoğlu; İSO İlk 500'de yer alan Kayseril firmaları kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021' araştırmasında yer alan 18 Kayseri firmasını tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021' araştırmasında yer alan 18 Kayseri firmasını tebrik etti.

Sanayicilerle birlikte 'Üreten Türkiye' yolunda yürümeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Üretimin ve istihdamın merkezi Kayseri'mizden, bir başarı daha. Kayseri belediyeleri, yatırımları ve icraatları ile her zaman yatırımcının yanında olmuştur. Gururluyuz. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Bu sonuçlara göre 2021 yılı İSO ilk 500 listesinde 18 Kayseri firması yer aldı. Listede Mega Metal ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker ikinci, HES Hacılar ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu listede olmayan Şirikçioğlu İplik, İpek Mobilya ve Coreal Alüminyum bu sene ilk 500'e giren firmalarımız arasında yer aldı. Adını listeye yazdırarak göğsümüzü kabartan Mega Metal San. ve Tic. Ltd. Şti., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş., İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.(Merkez), YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş., Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (Boytaş), Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti., Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş., Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Orta Anadolu Tic. ve San. İşl. T.A.Ş., ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş., İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. firmalarımızla büyük bir gurur duyuyorum. Bu 18 firmamızı tebrik ediyor, çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Türkiye, Metal, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu; İSO İlk 500'de yer alan Kayseril firmaları kutladı - Son Dakika


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