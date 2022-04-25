Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı

25.04.2022 14:39
Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ile federasyon yöneticileri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ile federasyon yöneticileri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ile gerek çalışmaları ve gerekse de karşılıklı yapılabilecek çalışmalar hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Kayserimizi en üst seviyeye getirmek için belediyeler ve STK'lar ile birlik ve uyum içinde elimizden geleni yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile şehrin dinamikleri ile herkes üzerine düşeni yaparsa, uyum içerisinde hem şehrimizi, hem ülkemizi kalkındırırız. Tüm Sivil Toplum Kuruluşları'mızla birlikte şehrimizi ve Melikgazi'mizi daha ileriye taşımak için istişareler yapmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak sivil toplum kuruluşlarımızla olan istişarelerimizi önemsiyoruz. Bu çerçevede nazik ziyaretleri için Başkan Mustafa Özcan ile federasyon yöneticilerine teşekkür eder, federasyon yönetimine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı
Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı
Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı
Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı
Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı

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Sivil Toplum Kuruluşları, Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Özcan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı - Son Dakika


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