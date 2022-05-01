Başkan Palancıoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

01.05.2022 11:44
Başkan Palancıoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm İslam aleminin bayramlarını tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm İslam aleminin bayramlarını tebrik etti.

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, huzur ve birlik içinde daha nice bayramlar yaşamayı nasip etsin. Maalesef geçtiğimiz 2 yıl, pandemiden dolayı evlere tıkandık. Coşkulu bir bayram kutlayamadık. Birlik ve beraberlik içinde bir bayram yaşayamadık. Çok şükür artık maskelerden kurtulduk. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı. Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesi, hem milletimiz, hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını dilerim. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öperim. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarımız devam ediyor." - KAYSERİ

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Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı, Bayram, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika


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