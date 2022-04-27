Başkan Pekmezci: "Bu gece, mağfiret gecesidir. - Son Dakika
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Başkan Pekmezci: "Bu gece, mağfiret gecesidir.

27.04.2022 10:00
Başkan Pekmezci: "Bu gece, mağfiret gecesidir.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayarak, "Bu gece, mağfiret gecesidir.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayarak, "Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir" dedi.

Başkan Pekmezci mesajında, "İslam alemi olarak rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerif'in kalbi olan mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayını on bir ayın örneği ve sultanı kılan yüce Rabbimiz, Kadir Gecesi'ni de Ramazan'ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni ihya etmenin yolu, Kur'an'ın kadir ve kıymetini bilmekten, Kur'an'la hayatı anlamlandırmaktan geçmektedir.

Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir. Peygamberimiz, 'Her kim inanarak, sevabını da Allah'tan dileyerek Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları affolunur' buyurmuştur.

Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle, Kadir Gecesi'nin milletimize, Türk-İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

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Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi, Bayburt, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci: 'Bu gece, mağfiret gecesidir. - Son Dakika


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