Üye Girişi
Başkan Pekmezci'den BGC'ye '10 Ocak' ziyareti - Son Dakika

Başkan Pekmezci'den BGC'ye '10 Ocak' ziyareti

09.01.2022 11:56
Başkan Pekmezci'den BGC'ye '10 Ocak' ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Pekmezci, gazetecilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gazetecilik görevini icra eden tüm basın mensuplarını kutladı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş'ta, cemiyetin kurucularından olan Hükmü Pekmezci'nin her zaman Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin yanında olduğunu ve destek sunduğunu belirterek, kendisine nazik ziyaret için teşekkür etti.

Gazetecilik mesleğinde sorunlar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün basın mensuplarının sorunlarını geride bıraktığı günler olarak kutlamayı arzu ettiklerine değinen Okutmuş, döviz kurlarındaki artış sonrası kağıt ve boyaya gelen yüksek zamlardan sonra baskılı gazete çıkaran gazetecilerin çok zorlu günler yaşadığını ifade etti.

İnternet medyası ile ilgili yasanın TBMM'de tartışılmaya devam ettiğini bu anlamda mesafe de kat edildiğini fakat bir sonuca bağlanamadığını ve bundan dolayı da mağduriyetler yaşandığını söyleyen Okutmuş, 2022 yılının basın mensuplarının sorunlarının sona erdiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren ziyarete, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin eski başkanlarından Sadık Yavuz ve Yaşar Yıldız ile ilde görev yapan basın mensupları katıldı. - BAYBURT

Başkan Pekmezci'den BGC'ye '10 Ocak' ziyareti
Başkan Pekmezci'den BGC'ye '10 Ocak' ziyareti

YORUMLAR
500

Gazeteciler Günü, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci'den BGC'ye '10 Ocak' ziyareti - Son Dakika


Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü         
11:58
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi         
11:54
Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi! Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!         
11:52
Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı         
11:49
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:32 Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı
11:32 Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
11:31 Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Pekmezci'den BGC'ye '10 Ocak' ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement