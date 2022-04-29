Başkan Pekmezci: "Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir" - Son Dakika
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Başkan Pekmezci: "Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir"

29.04.2022 15:35
Başkan Pekmezci: "Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir"

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir" dedi.

Başkan Pekmezci, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir. Biz, İşçinin hakkını alın teri kurumadan vermeyi emreden, emeğe saygıya büyük önem veren bir medeniyetin temsilcileriyiz. Aynı zamanda insan için kutsal sayılan emeğin etrafında bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin de mirasçılarıyız.

Alın teri ile geçimini temin eden, emeği ile milli gelire katkılar sağlayan emekçi kardeşlerimizin gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içerisindeyiz. Helal kazanma derdinde olan ve emeğinden başka bir gücü olmayan emekçi kardeşlerimizin toplumumuzda yeri doldurulamaz derecede önemi vardır.

Bu vesile ile ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü" kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." - BAYBURT

YORUMLAR
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Bakan Bilgin'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret Bakan Bilgin'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret Başkan Pekmezci: 'Bu gece, mağfiret gecesidir. Başkan Pekmezci: 'Bu gece, mağfiret gecesidir.

Hükmü Pekmezci, 1 Mayıs, Bayburt, Emekçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci: 'Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir' - Son Dakika


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