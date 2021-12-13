Başkan Pekmezci öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Koçpa Kız Öğrenci Yurdu ve Veli Şaban Erkek Öğrenci yurtlarında ki öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle buluşan Başkan Pekmezci Bayburt Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler ile bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek "Kilometrelerce uzaktan gelerek Bayburt'ta eğitim gören öğrencilerimizin bu akşam vakitlerini bize ayırmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu akşam ülkemizin yedi bölgesi ve 81 ilinden gelerek huzurun başkenti şehrimizde üniversite eğitimi gören öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Kendilerine eğitim gördükleri süre içerisinde ikametgahlarını Bayburt'umuza taşıyarak hem vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olacaklarını hem de şehrimize değer katacaklarını anlattık. Şehrimiz hakkında kültürel ve tarihi bilgiler aktardık. Belediyemizin kapısı ve telefonumuzun onlara her zaman açık olduğunu ifade ettik. Her sorunlarında yanlarında olduğumuzu belirttik ve sohbet ederek istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci ziyaretlerin sonunda Koçpa Yurt Müdürü Cevdet Koç'a, Veli Şaban Yurt Müdürü Abdulmecit Bekmezci'ye, personellerine ve öğrencilere teşekkür etti. - BAYBURT