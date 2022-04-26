Başkan Pekmezci, Otlukbeli'nde düzenlenen iftara katıldı - Son Dakika
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Başkan Pekmezci, Otlukbeli'nde düzenlenen iftara katıldı

26.04.2022 10:04
Başkan Pekmezci, Otlukbeli'nde düzenlenen iftara katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, komşu il Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, komşu il Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Otlukbeli Belediye Başkanlığınca ilçedeki kapalı spor salonunda düzenlenen toplu iftar programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, protokol üyeleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen toplu iftar programında Başkan Pekmezci ve diğer katılımcılar vatandaşlarla hasbihal ederek Ramazan ayını tebrik ettiler.

İftar programının ardından ilçe meydanında vatandaşlarla çay içip sohbet eden protokol, birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar. - BAYBURT

Başkan Pekmezci, Otlukbeli'nde düzenlenen iftara katıldı
Başkan Pekmezci, Otlukbeli'nde düzenlenen iftara katıldı
Başkan Pekmezci, Otlukbeli'nde düzenlenen iftara katıldı

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Hükmü Pekmezci, Otlukbeli, Bayburt, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci, Otlukbeli'nde düzenlenen iftara katıldı - Son Dakika


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