Başkan Ramazan Şimşek, Hemşehri Dernekleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Hemşehri Dernekleri ile buluştu.

Hayata geçirdiği projelerle Gölbaşı'nı kalkındıran Başkan Ramazan Şimşek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya ile birlikte İl Hemşehri Dernekleri yöneticilerini yemekte ağırladı. Gölbaşı'nın geleceğinden ve öneminden bahseden Başkan Şimşek, "Gölbaşı bizim evimiz. Hepimizin doğduğu, büyüdüğü, eşimizin, dostumuzun ve sevdiklerimizin bulunduğu bir ev. Sizden bir Belediye Başkanınız, evladınız, kardeşiniz olarak ricam; omuz omuza vererek Gölbaşımızın hak ettiği yere gelmesi için bizlere yardımcı olmanız" dedi.

Sürdürdükleri projelerden bahseden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; Kariyer Noktası, Umutlu Yaşam Merkezi, Paylaşım Noktası, BGMP ve Üniversiteliler Caddesi gibi önemli projelerini anlattı. "Hayat geçirdiğimiz her proje ile vatandaşımıza verdiğimiz hizmeti bir adım öteye taşımaktan gurur duyuyoruz" diyen Başkan Şimşek "Gölbaşılı hemşehrilerimizin bize olan güvenini boşa çıkartmamak en büyük temennimiz" açıklamasında bulundu.

"Gölbaşı'nın kalkınması için herkes üstüne düşeni yapmalı"

İl Hemşehri Dernekleri buluşmasına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya ise yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nın kalkınması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekerek, "Toplum, her bireyin önce kendisini sonra da çevresini kalkındırması ile gelişir. Farklılıklarımız bizleri daha ileriye taşımak için iyi yönde kullanıldığında, tüm toplumun gelişmesine katkı sağlar. Gölbaşı'nın kalkınması ve hak ettiği yere gelmesi için de herkes üstüne düşeni yapmalı. Farklılıkları harmanlayarak Gölbaşı'nın gelişimine katkı sağlamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA