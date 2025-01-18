Başkan Sabır yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Sabır yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı

Başkan Sabır yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı

Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Gökhan Sabır ve yönetimi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek yeni döneme 'merhaba' dedi.

18.01.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Gökhan Sabır ve yönetimi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek yeni döneme 'merhaba' dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sabır, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarını vurgularken, yerli üretimi güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Sabır, "Ülkemiz, birçok badireye rağmen ayakları üzerinde duran, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı ile Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde. Sabırlı ve kararlı olursak, bu tarihi hamleleri de hep beraber yaşayacağız ve adım adım 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız inşallah" dedi.

Başkan Sabır, Karabük Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneğinin 6. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu ekibi ile birlikte bayrağı teslim aldıklarını ifade ederek, " Görev süresi boyunca fedakarca çalışan, alın teri döken, vatanımıza, milletimize ve Karabük'e fayda sağlamak adına emek veren geçen dönem görev alan kıymetli yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Özellikle kıymetli Başkanımız Cengiz Ünal beye teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Genel kurullar tazelenme ve yenilenme dönemleridir. MÜSİA D olarak gece gündüz koşarak, her kademede sürekli yenilenerek, zaman zaman nöbet değişimi yaparak ve sağlıklı bir şekilde büyüyerek dinamizmimizi ve heyecanımızı koruyoruz" diye konuştu.

Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği'nin yalnızca bir iş insanları derneği değil, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olduğunu belirten Sabır, ekonomik ve insani değerlere dayalı adil bir dünya inşa etme amacını yineledi. Ayrıca, Karabük'teki üretim alanlarında yeni stratejiler geliştirerek, teknolojinin rehberliğinde sürdürülebilir ve katma değerli ürün politikaları oluşturacaklarını ifade eden Sabır, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinerek, İsrail'in saldırılarına karşı duyduğu tepkiyi dile getirdi.

"Biz asla sessiz kalmadık ve kalmayacağız" diyen Sabır, Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği'nin bir araya getirdiği insan gücü ile Karabük'ün de kalkınma yolculuğuna katkı sağlayacaklarını belirtti.

Yeni yönetim olarak, yerli üretimi güçlendirmenin, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamada anahtar rol oynayacağına inandıklarını vurgulayan Sabır, Karabük'ün büyüme ve gelişme potansiyelini en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alacağına olan inançlarını yineleyen Başkan Sabır, "Yeni yönetim olarak Karabük'te ticari faaliyette bulunduğumuz birçok alanda akılcı stratejiler üreterek ve aldığımız kararları teknolojinin yol göstericiliğinde hayata geçireceğiz. Çevreye duyarlı, kaynakları verimli şekilde kullanan, katma değer üreten, sürdürülebilir, gençlerin ve kadınların üretime katılımını önemseyen bir bakışla katma değerli ürün ve üretim politikaları geliştireceğiz. Şehrimiz fabrikalar yapan fabrikasıyla, ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Karabük'e hizmet etmek, Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için aynı zamanda bir vefa meselesidir. Karabük'teki sorunları biliyoruz. Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği olarak bu konuda önemli adımlar atmaya gayret edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin diğer bütün paydaşlarının liderliğinde; üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki; Türkiye ekonomisi 2025'in de en iyi büyüyen ülkelerinden biri olacak ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı yakalayacaktır. Karabük MÜSİA D ailesi olarak çok büyük mesuliyetlerimiz var. Bu hassas dönemde kişisel ihtiras ve hesapları tamamen terk ederek, bir ve beraberlik anlayışı ile hasbi, samimi ve fedakarca milletimiz, ülkemiz ve Karabük için çalışacağız, üreteceğiz ve Allah'ın izniyle yeni bir şahlanış dönemini hep birlikte başlatacağız." diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sabır yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı
19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:17 Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:42:18. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Sabır yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.