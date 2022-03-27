Başkan Sadıkoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım vurgusu - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım vurgusu

27.03.2022 12:55
Başkan Sadıkoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi herkesi imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmaya davet etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi herkesi imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmaya davet etti.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Özcan Gözene ile bir araya geldi.

"Sosyal dengeye katkı sunuyorlar"

Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Malatya'da hayır hasenat konusunda önemli bir misyonu yüklendiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Dernek Başkanımız Özcan Gözene abimiz yıllardan beri Yeşitepe bölgesindeki garip gurabanın sıkıntılarını şehir içinde ve şehir dışında anlatmak suretiyle sosyal dengeye katkı sunuyor. Bu bölgede yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını ilgili yerlere taşıma noktasında gayretlerini biliyoruz. Dernek için, ihtiyaç sahibi aileleri için gecesini gündüzüne katan bir abimiz. Malatya TSO olarak yanınızdayız, bunu bilmenizi isterim. Ramazan Ayı yaklaşıyor, özellikle iş insanlarını imkanları dahilinde bu tür yardım derneklerine katkı sunmaya davet ediyorum. Bizleri kabulünüzden dolayı da teşekkür ederim" dedi.

"Malatya'ya yeni bir ivme kazandırdı"

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunan Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene de şunları söyledi:

"Oğuzhan başkanımız ekibiyle birlikte Malatya'ya yeni bir ivme kazandırdı. Yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Başkanımız her zaman bizim yanımızda olmuştur. Sağ olsun gerek kendisi gerekse yönlendirdiği kişiler derneğimiz vasıtasıyla ailelerimize yardımcı oluyor. Onlar adına teşekkür ediyorum. Derneğimizi de ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum." - MALATYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sadıkoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım vurgusu - Son Dakika


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