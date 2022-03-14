Başkan Şahan: "Çiftçi köstek değil destek bekliyor" - Son Dakika
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Başkan Şahan: "Çiftçi köstek değil destek bekliyor"

14.03.2022 10:16
Başkan Şahan: "Çiftçi köstek değil destek bekliyor"

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında ki ekipman destekleri ve Adıyaman tarımının durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, açıklanan ekipman desteklerinin çiftçiye katkı sağlamadığını aksine bu desteklerin çiftçiye değil de sanayiciye...

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında ki ekipman destekleri ve Adıyaman tarımının durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, açıklanan ekipman desteklerinin çiftçiye katkı sağlamadığını aksine bu desteklerin çiftçiye değil de sanayiciye verildiğini kaydetti.

Ekipman destekleri ile ilgili basın açıklaması yapan Ziraat Odası Başkanı Şahan, açıklanan ekipman desteklerinin çiftçiye hiçbir katkı sağlamadığını aksine fiyatların artmasına yol açtığının altını çizdi.

Başkan Salih Şahan, "Desteklerden önce bir ilaçlama makinasının fiyatı 6 bin lira iken destek açıklandıktan sonra yaklaşık 10-11 bin liraya çıktı. Mibzerde yine öyle 35 bin liradan yaklaşık 65 bin liraya çıkmıştır. Bu bir destek değildir. Çiftçinin üreticinin sırtından sanayiciyi desteklemektir.

Kırsal Kalkınma Ekipman Destekleri kapsamında Adıyaman genelinde yaklaşık bin 350 çiftçimiz makine ekipman desteklerine başvuru yapmıştır. Yapılan bu başvuruların 600' e yakını ikametgahı köyde bulunmadığından elenmiştir. Ayrıca sulamada kullanılan güneş enerjisi panelleri ile ilgili marjinal arazi şartı geti rilmiştir. Marjinal arazi dağlık çorak kısacası tamamen ekilemeyen tarıma dönüştürülemeyecek durumda olan arazi demektir. Soruyorum ilgililere bu destekler üretimi, kaliteyi ve rekolteyi arttırmak üzere çiftçiye mi verilmekte yoksa adres ve marjinal arazi gibi bahanelerle desteklerin ünümü kesilmek istenmektedir" dedi.

Şahan açıklamasının devamında, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çiftçilerimiz tüm zamanların en yüksek seviyesini gören tarımsal girdi maliyetleriyle mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor. Üreticiler gerek iklim değişikliği ve zaman zaman kuraklığın yanı sıra dövizdeki dalgalanmalarla birlikte artan maliyetlerin altında ezilmektedirler. Üreticimizin kullandığı mazot fiyatı son bir yılda yüzde 164 oranında arttı. Mazot temin edemeyen çiftçi tarımsal faaliyetlerini sürdüremeyecek tarımsal üretim düşecektir. Akaryakıtta fiyatlar makul seviyelere indirilmeli, gelen zamlardan çiftçilerin kullandığı mazot muaf tutulmalı, bununla birlikte tarımsal üretim için kullanılan mazotta Özel Tüketim Vergisi kaldırılmalıdır. Son elektrik zamlarının ardından elektrik fiyatları küçük, büyük bütün işletmeler için ciddi bir maliyet yükü oluşturmuştur. Çiftçilerimiz Devletimizden acilen elektrik fiyatlarında yeniden bir değerlendirme yapmasını ve çalışmanın sonucunda tarımsal sulama tarifesinde daha kapsamlı indirime gidilmesini dört gözle beklemekte olup, elektrik fiyatları, tarımsal işletmeleri koruyacak ve üretime devam edebilecekleri seviyelere indirilmelidir.

Üreticilerimiz, gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı yeterince gübre kullanamıyor. Ayrıca bazı üreticilerimiz borçlanarak yüksek fiyatlardan gübresini indirimlerden önceden aldı ve haksız yere mağdur oldu.

Son iki ayda gübre fiyatlarında görülen düşüş, üreticilerimiz için yeterli değildir. Üreticilerimizin yeterli miktarda gübre kullanabilmeleri için gübre fiyatları bir an önce makul seviyelere çekilmeli, verilen destekler artırılmalıdır" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

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Kırsal Kalkınma Programı, Mehmet Salih, Ziraat Odası, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şahan: 'Çiftçi köstek değil destek bekliyor' - Son Dakika


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