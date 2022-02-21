Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapan yatırımcıları ziyaret etti.

Osmaneli son yıllarda özellikle Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı yatırımının başlamasıyla birlikte sanayicilerin büyük ilgisini çekmeye başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin OSB'deki yatırımcıları ziyaret ederek, "Osmaneli çok kısa sürede 2-3 bin işçi girişine ev sahipliği yapacağını ve bu nedenle konut ve diğer ihtiyaçlar için ilçemizde yatırımların hızla devam ediyor. Bizlerde bu anlamda OSB'de faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret ettik. Kendilerine istek ve taleplerini değerlendik" dedi. - BİLECİK