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Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

21.02.2022 10:42
Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapan yatırımcıları ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapan yatırımcıları ziyaret etti.

Osmaneli son yıllarda özellikle Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı yatırımının başlamasıyla birlikte sanayicilerin büyük ilgisini çekmeye başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin OSB'deki yatırımcıları ziyaret ederek, "Osmaneli çok kısa sürede 2-3 bin işçi girişine ev sahipliği yapacağını ve bu nedenle konut ve diğer ihtiyaçlar için ilçemizde yatırımların hızla devam ediyor. Bizlerde bu anlamda OSB'de faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret ettik. Kendilerine istek ve taleplerini değerlendik" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti
Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

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Münür Şahin, Osmaneli, Yatırım, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti - Son Dakika


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