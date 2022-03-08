Başkan Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni - Son Dakika
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Başkan Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni

08.03.2022 00:57
Başkan Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadın personele bir günlük izin verdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadın personele bir günlük izin verdi.

Kadınlara bir gün değil, her gün değer verdiklerine değinen Başkan Sarı, bunun bir ölçütü olarak son iki yıldır olduğu gibi bu 8 Mart'ta da çalışan 200 kadın personele izin verdiklerini söyledi.

Mehmet Sarı, "Biz sadece lafta kadınlarımızın gününü kutlamıyoruz. Böyle bir uygulamayı devreye soktuk. Amasya Belediyesinde çalışan kadınlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile tarafımızdan izinlidirler" diye konuştu.

Belediye personeli Seçkin Tanrıyar, "Belediyemizde Başkanımız Mehmet Sarı bey ilk defa böyle bir uygulama başlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Sarı'ya çok teşekkür eden Şeyma Yılmaz da, "Ben de bu iznimi çocuklarımla vakit geçirerek değerlendirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlediği basın toplantısında kadın gazetecilere çiçekler veren Sarı, kent genelindeki kadınlara 10 bin çiçek dağıtacaklarını vurguladı. - AMASYA

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Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Sarı, Amasya, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni - Son Dakika


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