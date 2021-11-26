Başkan Sayan: "Ekmeği 1,40 liradan satışa sunuyoruz" - Son Dakika

Başkan Sayan: "Ekmeği 1,40 liradan satışa sunuyoruz"

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ilde yüz bin ekmeğin yarından itibaren 1,40 liradan satışa sunulacağını belirterek, "İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak" dedi.

Son günlerde gündemden düşmeyen ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Sayan, Ağrı'da ekmek fiyatını 1,40 TL olarak belirledi. Sayan, "Ekmek üzerine son günlerde spekülasyon, manipülasyon yapılıyor 4-5 lira olacak, ekmek bulunmuyor diye. Böyle iftira ve algılarla bizi, halkımızı tedirgin etmeye çalışıyorlar. Biz Ağrı Belediyesi olarak bugünden itibaren yarın piyasada olacak şekilde 1,40 TL ile ekmeğimizi satışa sunuyoruz. Dolayısıyla Ağrı'daki vatandaşlarımız belki de Türkiye'nin en ucuz ekmeği diyebileceğimiz fiyata ekmek alabilecekler. Ekmek bulunmaması ya da fiyatın yüksek olması konusunda herhangi bir korku olmasın, ekmek bizim için kutsaldır. Halkımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yarından itibaren bütün marketlere de vereceğiz. Yaklaşık olarak 100 bin ekmeği, ihtiyaç olması halinde kapasiteyi de daha da arttırabilecek şekilde 1,40 TL ile satışa sunacağız. En ucuz ulaşım Ağrı'daydı, en uzun ekmek de Ağrı'da olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır, ekmek fiyatını aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik oluşturmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimize 1,40 liradan ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun, ekmek bizim için kutsaldır" dedi.

Ağrı Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret eden Sayan, kent merkezinde çeşitli noktalara yerleştirilen 15 büfe ile vatandaşların ekmek tedariği konusunda da sorun yaşamayacağını belirtti.

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