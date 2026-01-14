İzmir Yeni Çöp Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir Yeni Çöp Kriziyle Yüz Yüze

14.01.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş ilçesinde teşkilat üyeleriyle buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesince yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya yaptırılan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde, bugün...

Ödemiş ilçesinde teşkilat üyeleriyle buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesince yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya yaptırılan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde, bugün gelinen noktada sorunlar katlanarak artmıştır. Çöp tesisini işleten özel firmaya Büyükşehir'in borcu bir milyar 100 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Çöpü yönetemeyen, İzmir'i sürekli çöp krizleriyle yüz yüze bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çöp krizinin daha kapıya dayanmasına göz göre göre zemin hazırlamaktadır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ilçe binasında teşkilat buluşması gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Saygılı, "AK Parti teşkilatları, her şartta birliğini, dirliğini ve davasına olan sarsılmaz bağlılığını koruyan büyük bir aile olma özelliğini taşımaktadır. Bizler, gücümüzü milletimizin güveninden, yolumuzu ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden alıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte hedefimiz daha güçlü bir İzmir, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmektir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ettikçe, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığına inanıyoruz. Teşkilatımızın fedakar çalışmaları, eser ve hizmet siyasetimizin en büyük teminatıdır. Bugün burada ortaya konan sinerji, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan en değerli güçtür. Bu süreçte emek veren, ter döken tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

"Çöpü yönetemeyen bir İzmir Büyükşehir Belediyesi"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Sayılı, İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Küçük Menderes Havzası'na hizmet vereceği iddiasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya yaptırılan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, hayata geçirilmişti. Ancak, bugün gelinen noktada ise sorunlar katlanarak büyümüş durumda. Biz, yap-işlet-devret modeline İzmir'e gerçek anlamda katkı sağladığı sürece karşı değiliz. Ancak ortada bu modeli yönetemeyen bir İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçeği var. Çöp tesisini işleten özel firmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 1 milyar 100 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Belediye borcunu ödemiyor, şirket parasını alamıyor. Aynı firma, yine CHP'li olan Ödemiş Belediyesi'nin de çöp toplama işini yürütüyor. Ancak bugüne kadar 170 milyon TL'lik alacağını tahsil edemediği için belediyeyi icraya vermiş mezarlıklar dahil olmak üzere Ödemiş Belediyesi'ne ait 3 binin üzerinde parça mala icra koydurmuş durumda. Firma, Ödemiş'te çöp toplamayı bırakacağını da açıkça ilan etmiş. Bugün baktığımızda tablo net: İzmir Büyükşehir Belediyesi de parasını ödemiyor. Şirketin alacağını ödemeyerek işleyen bir sistemi bilinçli şekilde kilitleyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Çöpü yönetemeyen, İzmir'i sürekli çöp krizleriyle yüz yüze bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yeni bir çöp krizinin daha kapıya dayanmasına göz göre göre zemin hazırlamaktadır. Bu tablo, sorumsuzluğun ve beceriksizliğin açık göstergesidir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, AK Parti, Ekonomi, Ödemiş, İzmir, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Yeni Çöp Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:24:23. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Yeni Çöp Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.