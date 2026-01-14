İzmir Yeni Çöp Kriziyle Yüz Yüze

Ödemiş ilçesinde teşkilat üyeleriyle buluşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesince yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya yaptırılan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde, bugün gelinen noktada sorunlar katlanarak artmıştır. Çöp tesisini işleten özel firmaya Büyükşehir'in borcu bir milyar 100 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Çöpü yönetemeyen, İzmir'i sürekli çöp krizleriyle yüz yüze bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çöp krizinin daha kapıya dayanmasına göz göre göre zemin hazırlamaktadır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ilçe binasında teşkilat buluşması gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Saygılı, "AK Parti teşkilatları, her şartta birliğini, dirliğini ve davasına olan sarsılmaz bağlılığını koruyan büyük bir aile olma özelliğini taşımaktadır. Bizler, gücümüzü milletimizin güveninden, yolumuzu ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden alıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte hedefimiz daha güçlü bir İzmir, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmektir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ettikçe, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığına inanıyoruz. Teşkilatımızın fedakar çalışmaları, eser ve hizmet siyasetimizin en büyük teminatıdır. Bugün burada ortaya konan sinerji, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan en değerli güçtür. Bu süreçte emek veren, ter döken tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

"Çöpü yönetemeyen bir İzmir Büyükşehir Belediyesi"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Sayılı, İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Küçük Menderes Havzası'na hizmet vereceği iddiasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya yaptırılan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, hayata geçirilmişti. Ancak, bugün gelinen noktada ise sorunlar katlanarak büyümüş durumda. Biz, yap-işlet-devret modeline İzmir'e gerçek anlamda katkı sağladığı sürece karşı değiliz. Ancak ortada bu modeli yönetemeyen bir İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçeği var. Çöp tesisini işleten özel firmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 1 milyar 100 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Belediye borcunu ödemiyor, şirket parasını alamıyor. Aynı firma, yine CHP'li olan Ödemiş Belediyesi'nin de çöp toplama işini yürütüyor. Ancak bugüne kadar 170 milyon TL'lik alacağını tahsil edemediği için belediyeyi icraya vermiş mezarlıklar dahil olmak üzere Ödemiş Belediyesi'ne ait 3 binin üzerinde parça mala icra koydurmuş durumda. Firma, Ödemiş'te çöp toplamayı bırakacağını da açıkça ilan etmiş. Bugün baktığımızda tablo net: İzmir Büyükşehir Belediyesi de parasını ödemiyor. Şirketin alacağını ödemeyerek işleyen bir sistemi bilinçli şekilde kilitleyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Çöpü yönetemeyen, İzmir'i sürekli çöp krizleriyle yüz yüze bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yeni bir çöp krizinin daha kapıya dayanmasına göz göre göre zemin hazırlamaktadır. Bu tablo, sorumsuzluğun ve beceriksizliğin açık göstergesidir" diye konuştu. - İZMİR