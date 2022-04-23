Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti - Son Dakika
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Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti

23.04.2022 11:45
Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Derin Akarsu'ya bıraktı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Derin Akarsu'ya bıraktı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Derin Akarsu'yu makamında ağırladı. İlkokul öğrencisini kapıda karşılayan Başkan Şayir, makamını Şehit Can Duyar İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Derin Akarsu'ya bıraktı. Koltuğa oturan Akarsu, görevi devir alır almaz başkan yardımcıları ve birim müdürlerine çeşitli talimatlar verdi.

Çocukların bayramını kutlayan Başkan Şayir, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belediye başkanlığını bir günlüğüne ilkokul öğrencisi Derin Akarsu'ya devrettik. Sempatisi ve tavrıyla hepimizi mutlu eden Derin'in belediye çalışmaları ile ilgili tavsiye ve talimatlarını yerine getirdik. Ailesine ve öğretmenlerine bilgili ve donanımlı bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyor, Derin ile birlikte bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti
Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti
Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Akarsu, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Şayir, koltuğunu Derin Akarsu'ya devretti - Son Dakika
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