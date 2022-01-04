Üye Girişi
Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı - Son Dakika

Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı

04.01.2022 15:02
Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Azerbaycan'dan gelen Karabağ Savaşı'nda mücadele etmiş gazileri Mersin'de misafir etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Azerbaycan'dan gelen Karabağ Savaşı'nda mücadele etmiş gazileri Mersin'de misafir etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kurtuluş törenlerinin ardından Azerbaycan'dan gelen gazileri makamında ağırladı. Başkan Seçer, "Biz gazilerimizden razıyız, umarım onlar da bizden razıdır" dedi.

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Azerbaycan'dan gelip Mersin'de ağırlanan gaziler, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette gazilerin yanı sıra; Azerbaycan Askeri Dernekler Başkanı Emin Hasanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ile Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Cengiz Sevinç de yer aldı.

"Bizim kültürümüzde şehidine, gazisine sahip çıkmak vardır"

Başkan Seçer; heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ailelerine, gazilere ve gazi ailelerine önem verdiklerini söyledi. İki yıl önce Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğünü kurduklarını belirten Seçer, Şube Müdürü Cengiz Sevinç'in, tüm şehit aileleri ve gazilerle ilgilendiğini ifade etti. Seçer, "Önemsiyoruz; gazilerimizi seviyoruz, şehit ailelerimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun vatan toprağını öyle masa üzerinde oturduğunuz yerde birileri getirip size bağışlamıyor. Mutlaka mücadele etmeniz, bir bedel ödemeniz lazım; canınızla, kanınızla, bedeninizle. Bunu yapan yurttaşlarımıza da bizim devlet olarak mutlaka sahip çıkmamız, kimseye muhtaç etmememiz lazım. Bu, toplumların özünde olan bir durumdur. Onların geninde, kültüründe olan bir durumdur. Bizim kültürümüzde de şehidine, gazisine sahip çıkmak vardır. Onun için her cümlemizde Mustafa Kemal'i anıyoruz, gazi diyoruz, Gazi Mustafa Kemal diyoruz" diye konuştu.

Şehitleri minnetle andıklarının altını çizen Seçer, gazilerle ilişkilerinin de iyi olduğunu vurgulayarak, "Retorikte güzel ama uygulamada da onların yaşam koşullarını düzelterek, onlara imkanlar sunarak, onları kimseye muhtaç etmeyerek hayatlarını idame ettirmelerini sağlamamız lazım. İlişkilerimiz iyi. Biz gazilerimizden razıyız, Allah da onlardan razı olsun. Umarım onlar da bizden razıdır" ifadelerini kullandı.

"Allah bir daha bize 3 Ocak'ları yaşatmasın"

"Azerbaycan halkını seviyoruz" diyen Başkan Seçer, "Zaman zaman Bakü'ye de gitmişliğim vardır. Çok önemli, değerli bir kent. Özellikle sanat yönünden çok takdir ettiğim bir halktır. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz gerçekten bu anlamda da farklı bir yapıdadır. Çok teşekkür ediyorum ziyaretlerinizden dolayı. İnşallah her zaman birlikteliğimiz, beraberliğimiz böyle güzel duygularla devam etsin. Allah bir daha bize 3 Ocak'ları yaşatmasın. Ne gelsin düşman bizi işgal etsin ne de biz böyle bir ulusal kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kalalım. Tüm dünyada barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşayalım" dedi.

Mersin'de eksiksiz bir şekilde ağırlanmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten heyet, Başkan Seçer'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin sonunda heyete 'Pegasus' figürlü tablo hediye eden Başkan Seçer'e heyet tarafından da üzerinde 'Gazi' yazılı kravat takdim edildi. - MERSİN

Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı
Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı
Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan, Mersin, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:55 Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Dört doz Covid-19 aşısı bağışıklığı beş kat artırıyor
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement