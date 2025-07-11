Başkan Sekmen\'den DAGC\'ye Ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yeni yönetimi tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) genel kurulunda başkanlık görevine seçilen Ayhan Türkez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Sekmen, yönetim kurulu üyeleriyle gündeme ilişkin sohbet etti.

Erzurum'un köklü bir basın geçmişine sahip olduğunu ifade eden DAGC Başkanı Türkez, sorunlu değil sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde Erzurum ve bölgenin medya yapılanmasında güçlü bir çatı oluşturduklarını anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Ayhan Türkez ve yönetimini tebrik ediyorum. Basın mensuplarımız, kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Şehrimize dair her meselede yapıcı katkıları ve özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM