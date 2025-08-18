Başkan Sekmen: "Kentsel dönüşümde ülkemizde rol modeliyiz" - Son Dakika
Başkan Sekmen: "Kentsel dönüşümde ülkemizde rol modeliyiz"

18.08.2025 08:54  Güncelleme: 08:56
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pazaryolu Konut Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kadim şehrimiz ve ilçelerimizde aynı anda yapılan kentsel dönüşüm projelerimizle ülkemizde rol modeliyiz" dedi.

"Çoruhtan Kaçkarlara Pazaryolu Buluşması" etkinlikleri içerisinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Başkan Sekmen, "Bugün temellerini atacağımız bu konut projesi, sadece betonarme bir yapı değil; aynı zamanda Pazaryolu'nun yarınlarına uzanan güçlü bir köprüdür" dedi.

"Bizler, 'Şehirler yaşayan birer organizmadır' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bir şehrin kalitesini, sadece binalar değil; o binaların sunduğu yaşam alanları, sosyal imkanlar ve çevresi belirler. Pazaryolu Konut Projemiz, işte tam da bu bakış açısıyla tasarlandı. Burada sadece evler değil, huzur, güven, konfor ve komşuluk kültürü yeniden inşa ediliyor" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Bizim hedefimiz; Erzurum'un her ilçesinde, her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek, insanımızın refahını artırmak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde başlattığımız şehircilik vizyonumuzla ilçelerimizde devrim niteliğinde projeleri hayata geçiriyoruz. Pazaryolu'nda da başlattığımız bu proje, sadece bugünün değil, yarının da eseridir. Burada yükselecek konutlar; gençlerimizin, yeni yuva kuran çiftlerimizin, huzurlu bir ortam arayan büyüklerimizin adresi olacaktır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; alt yapıdan üst yapıya, spordan kültüre, turizmden tarıma, kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. 5 blok ve 120 dairen oluşan Pazaryolu Konut Projesi de bu hizmet zincirimizin en önemli halkalarından biridir. İnşallah bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, ilçemizin sosyal ve ekonomik hayatında da canlılık olacak. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla konut projesinin temeli atıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
