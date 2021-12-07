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Başkan Sengel: "Gençlerin yaşadıkları kentle ilgili hayal kurabilmesini istiyorum" - Son Dakika

Başkan Sengel: "Gençlerin yaşadıkları kentle ilgili hayal kurabilmesini istiyorum"

07.12.2021 10:14
Başkan Sengel: "Gençlerin yaşadıkları kentle ilgili hayal kurabilmesini istiyorum"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir okulda düzenlenen "Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri" etkinliğinin konuğu oldu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir okulda düzenlenen "Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri" etkinliğinin konuğu oldu. "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Özgürlüğü" başlığıyla düzenlenen söyleşide Başkan Sengel, öğrencilerin Selçuk, belediye başkanlığı ve siyasete ilişkin sorularını cevapladı, "Bir belediye başkanı olarak gençlerin yaşadıkları kentle ilgili talepte bulunup, hayal kurabilmesini istiyorum" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, özel bir okulda düzenlenen etkinliğe katıldı. "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Özgürlüğü" başlığıyla düzenlenen programın konuğu olan Sengel, kadınların yerel yönetimde ve siyasette temsili ile ilgili kadın mücadelesine dikkat çekti.

Başkan Sengel, "Kadınların kazanmış oldukları haklar çok da kolay kazanılmadı. Tabi ki de o dönem Gazi Mustafa Kemal'i ve bu kanun değişikliği için el kaldıran milletvekillerini unutmamak lazım. 1934 yılında bu haklar verilirken, bu hakkın arkasında kadınların gerçek anlamda mücadelesi vardı. Kadın Halk Fırkası adı altında dönemin sivil toplum örgütleri tarafından bir parti kurulmak istendi; ancak bu kabul edilmedi. Kadınlar zaten bu hakkı almak için her zaman mücadele etti, halen daha da mücadele ediyor. Bana ve kadın siyasetçilere her zaman siyasette kadın olmak üzerine sorular soruluyor. Bu soru ne zaman bir erkek siyasetçiye sorulursa o zaman eşitlenmiş olacağız. Yaşamın içerisinde kadın olmak nasılsa siyasetin içerisinde de kadın olmak aynı şey. Ben siyaseten kadın olduğum için herhangi bir baskı ve zorluk ile karşılaşmadım. Bu biraz da güçlü durmak ile ilgili bir şey" dedi.

Öğrencilerin sorduğu soruları cevaplayan Başkan Sengel, gelen bir soru üzerine belediye başkanlığı yaparken en çok insanlarla bir araya gelmekten, sohbet etmekten, onları dinlemekten, bir sorunlarını çözmekten hoşlandığını belirterek, "Bu biraz geçmişte dernek başkanı olmamdan, hukukçu olmamdan da kaynaklanıyor. Sanırım insanlarla bir araya gelmek, onların hayatına dokunmak belediye başkanlığının en sevdiğim yönü" diye aktardı.

Bir belediye başkanı olarak halktan, gençlerden beklentilerinin sorulması üzerine, "Bir belediye başkanı olarak gençlerin yaşadıkları kentle ilgili talepte bulunup, hayal kurabilmesini istiyorum. Gençlere kendi yaşadıkları yer ile ilgili kendi yaşadıkları ülke ile ilgili hayal kurdurabilirsek işte o zaman sonuç alacağız" diye konuştu. - İZMİR

Başkan Sengel: Gençlerin yaşadıkları kentle ilgili hayal kurabilmesini istiyorum
Başkan Sengel: Gençlerin yaşadıkları kentle ilgili hayal kurabilmesini istiyorum

Filiz Ceritoğlu Sengel, Belediye Başkanlığı, Selçuk, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sengel: 'Gençlerin yaşadıkları kentle ilgili hayal kurabilmesini istiyorum' - Son Dakika


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