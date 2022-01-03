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Başkan Söğüt, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Söğüt, gençlerle bir araya geldi

03.01.2022 13:50
Başkan Söğüt, gençlerle bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gençlik buluşmaları kapsamında Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gençlik buluşmaları kapsamında Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Farklı okullarda öğrencilerle bir araya gelerek kariyeri hakkında bilgiler veren, gençlere yönelik yapılan yatırımları aktaran ve gelen sorulara cevap veren Başkan Şener Söğüt, ilk olarak okul müdürü Mehmet Çelik ile bir araya geldi. Öğrencilerle konferans salonunda yapılan söyleşi de çalışmalara değinen Şener Söğüt, hayata geçirilen ve geçilecek projelerle ilgili bilgiler aktardı. Körfez'de 5 bine yakın gencin spor akademilerinde 16 branşta eğitim gördüğünü belirten Başkan Söğüt, "Kapalı spor salonu bulunmayan ilçelerden biriydik. Şimdi 1.100 seyirci kapasiteli salonu ihaleye çıkacağız" dedi.

"Kütüphane çalışmamız olacak"

Gençlerin zararlı alışkanlıklar başta olmak üzere bağımlılıktan uzak durmaları için spor, sanat ve kültür noktasında adımlar attıklarını belirten Söğüt, "Sizlere bunun kötü taraflarını iyi anlatmamız gerekiyor. Bunun dışında sizlerin de kendinizi iyi yetiştirmeniz önemli. Günümüz iletişim çağı olmakla birlikte sizleri iyi yetiştirmek aslında geleceğin Türkiye'sine yatırım yapmak demektir. Gençlerimiz için birçok proje hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizin faydalanacağı en güçlü projelerden birisi de kütüphane çalışmamız olacak. Sarnıç Han İş Merkezi'nin en üst katında; Körfez manzaralı 1.000 metrekare kapalı alanı olan; her yaş grubuna hitap edecek kütüphanemizde ihale aşamasında. Çok güzel de bir kafe olacak içerisinde" dedi.

"Asla kopmayın"

Başkan Söğüt, gençlerin dijital dünya içinde yer almasının önemli olduğunu ama gerçek hayattan da kopmamaları gerektiğini belirterek, "Sizleri daha iyi geleceğe hazırlamak için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Sizleri biraz olsun sanal alemden uzaklaştırabilirsek ne mutlu bize. Bunun zorluğu ile karşı karşıyasınız ve hayatınızı da etkiliyor. Tamam hayatınızdan çıkartmayın; dijital bir hayatınız mutlaka olsun ama gerçek hayattan asla kopmayın" dedi.

Başkan Söğüt, konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevapladı. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, gençlerle bir araya geldi
Başkan Söğüt, gençlerle bir araya geldi
Başkan Söğüt, gençlerle bir araya geldi

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Şener Söğüt, gençlik, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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