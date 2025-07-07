Başkan Söğüt, Orman Yangınlarına Müdahale Eden Ekipleri Ziyaret Etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz hafta önce Körfez'de ardından da Derince'de yaşanan orman yangınlarında sahada aktif görev yapan ekiplere teşekkür etmek amacıyla ziyarette bulundu.

İlk olarak Körfez Orman Şefliği ve KBB Körfez İtfaiyesi'ni ziyaret eden Şener Söğüt, yangınlarda canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti.

Körfez Orman Şefi Ümran Işık da Başkan Söğüt'e söndürme ve soğutma çalışmalarına verilen desteklerden dolayı Başkan Söğüt'e teşekkür etti. Başkan Söğüt, "Her zaman elimizden gelen desteği verdik, vermeyi de sürdüreceğiz. Ormanlarımızı, yaşam alanlarımızı korumak için büyük bir fedakarlık gösteren tüm orman işletme çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Söğüt daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez İtfaiyesi çalışanlarını ziyaret etti. İtfaiye personellerinin canla başla çalışmasına bizzat şahit olduğunun altını çizen Başkan Söğüt, "Yangının daha fazla alana yayılmaması noktasında azimli çalışmanıza şahidim. Her birinize, orada görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Söğüt ayrıca vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmamak, cam kırıklarını bırakmamak gibi basit ama hayati kurallara uymak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - KOCAELİ