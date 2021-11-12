Başkan Söğüt'ten Demir'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Aysun Demir ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarete, Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve eşi Nurcihan Tuna, İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Aydan Yılmaz, İl Koordinatörü Gül Yaşar Uçar, il iletişimcileri Ayşegül Turan, Safinaz Gülçelebi, Emel Korkmaz ve kadın kolları yöneticileri katıldı.

"Birçok önemli projeye ülkemize kazandırdık"

AK Parti'nin 20 yıldır gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Şener Söğüt, "20 yıldır ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muazzam çalışmalar ve hizmetler yaptık. Projelerden tutun, yatırımlara, sosyal devlet anlayışına kadar birçok önemli projeye ülkemize kazandırdık. Yapılan hizmetlerin yanında bizler aynı kararlılık ve aynı güçle yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük Türkiye hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu doğrultuda, daha aktif bir şekilde çalışması, sahada olması gerekiyor" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün ve İlçe Başkanı Ramazan Tuna'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir, "Desteklerini her zaman hissettiğimiz değerli başkanlarımıza ve eşlerine nazik ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederim. Güçlü AK Kadın kadrolarımızla gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ