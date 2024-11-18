Başkan Söğüt\'ten Öğrencilere Motivasyon Mesajı

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Gençlerle okulda bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hayallerinizden ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ara tatil sonrasında yeniden başlayan eğitim döneminde bayrak törenine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile birlikte bayrak törenine katılan Başkan Söğüt, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu daha sonra da kısa bir konuşma yaptı. Söğüt, "Ara tatil bitti, şimdi ders çalışma zamanı. Hepinizin ara tatil sürecini en iyi şekilde dinlenerek geçirdiğine eminim. Önünüzde uzun yıllar var. İnanıyorum ki başarılarla dolu bir eğitim süreciniz olacak. Çalışın, bol bol okuyun. Tabii ki mutlaka bir spor dalıyla da ilgilenin. Spor, sizlerin gelişimine de önemli katkı sağlayacak. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bizler şu an dünyayla yarışmak dünyada saygın bir millet saygın bir devlet olmak için mücadele ediyoruz. Bu bayrak mücadelesini sizler alacak ve eminim ki daha da yukarıya taşıyacaksınız. Sizlerden ricam hayallerinizden ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin" dedi. - KOCAELİ