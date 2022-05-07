Başkan Soyer'den ikinci "Sakin Mahalle" Demirköprü'ye ziyaret - Son Dakika
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Başkan Soyer'den ikinci "Sakin Mahalle" Demirköprü'ye ziyaret

07.05.2022 11:19
Başkan Soyer'den ikinci "Sakin Mahalle" Demirköprü'ye ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir'in "Sakin Mahalle" programı çerçevesinde Karşıyaka'nın Demirköprü Mahallesi'ni ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir'in "Sakin Mahalle" programı çerçevesinde Karşıyaka'nın Demirköprü Mahallesi'ni ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazanan İzmir'in "Sakin Mahalle" programı çerçevesinde çalışmaların sürdüğü bölgeleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Nisan ayında Agora Ören Yeri'ndeki Pazaryeri Mahallesi'yle projeyi başlatan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in ikinci "Sakin Mahalle"si olarak belirlenen Karşıyaka'nın Demirköprü Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer'e ziyarette Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Demirköprü Mahalle Muhtarı İbrahim Akçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile proje çalışanları eşlik etti.

Mahalle sakinlerinin isteklerine vurgu yaptı

Başkan Soyer mahalledeki yeşil alanları, parkları, sokakları dolaşırken çalışmalara dair bilgi aldı. Yurttaşların taleplerini de dinleyen Başkan Soyer, gündelik hayatı kolaylaştıracak hizmetlerin hızla yapılması için ekiplerine notlarını iletti. Ayrıca Cittaslow Metropol çalışma gruplarına mahalle sakinlerinin isteklerine uyulması yönündeki hassasiyetini aktardı. Soyer, Karşıyaka Demirköprü Üretici Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret etti.

Ulaşım akslarıyla ilgili düzenleme

Mahalle turu sonrasında konuşan Başkan Soyer, "Sakin Mahalle" kavramı için Demirköprü'nün uygun olduğunu belirterek, "Cittaslow Metropol olma yolunda iki mahalle üzerinde pilot uygulama yapma kararı vermiştik. Her ikisi de bambaşka dinamikleri olan mahalleler. Pazaryeri Mahallemiz gelir düzeyi daha düşük vatandaşlarımızın oturduğu, göç almış bir mahalle. Demirköprü Mahallemiz ise gelir seviyesi orta ve orta derecenin üzerinde olan vatandaşlarımızın oturduğu bir yer. Biri Konak'ta diğeri Karşıyaka'da. Bu mahallede çok küçük dokunuşlarla çok daha yüksek bir yaşam kalitesi temin etmek mümkün. Örneğin ulaşım aksları konusu var. Bazı noktalar trafiğe kapatılabilir, tamamen yayalaştırılmış alana dönüştürülebilir. Bazı noktalar tek yön araç girişine ayrılabilir" dedi.

"Mahalle aidiyetini öne çıkaracak çalışmalar yapmak istiyoruz"

İkinci uygulama alanı olarak parklardan söz eden Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahallenin çok güzel parkları var. Aynı zamanda Cemil Başkanımızın yaptığı çok güzel bir uygulama var. Vatandaşı dinleyerek, onların taleplerinden yola çıkarak yeni uygulamalar yapıyor. Vatandaşı duyan, dinleyen ve birlikte karar alan bir mekanizma söz konusu. Bu, Cittaslow Metropol olma yolunda işimizi kolaylaştıracak bir mekanizma. Bundan sonrasında mahallede bulunan yeşil alanlarla ilgili iyi uygulama örnekleri ortaya koyacağız. İzmir'de herkesin parmakla göstereceği en güzel kamusal alanları oluşturmak gibi bir heyecanımız ve hevesimiz var. Mahalle aidiyetini öne çıkaracak çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu mahallede yaşayan insanların bu mahallede yaşıyor olmakla övünmelerini istiyoruz. Birçok fikrimiz var. Yavaş yavaş uygulamaya sokacağız." - İZMİR

Başkan Soyer'den ikinci Sakin Mahalle Demirköprü'ye ziyaret
Başkan Soyer'den ikinci Sakin Mahalle Demirköprü'ye ziyaret
Başkan Soyer'den ikinci Sakin Mahalle Demirköprü'ye ziyaret

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Demirköprü, Tunç Soyer, Karşıyaka, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soyer'den ikinci 'Sakin Mahalle' Demirköprü'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Soyer'den ikinci "Sakin Mahalle" Demirköprü'ye ziyaret - Son Dakika
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