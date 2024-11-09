Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahalle sakinlerini makamında ağırladı.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaret sırasında ise kadınların istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Subaşı, "Keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu güzel ve nazik ziyaret için her birine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Başkan Subaşı Bahçelievler Mahallesi'nde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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