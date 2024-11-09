Başkan Subaşı Bahçelievler Mahallesi\'nde Kadınlarla Buluştu

Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahalle sakinlerini makamında ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaret sırasında ise kadınların istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Subaşı, "Keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu güzel ve nazik ziyaret için her birine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK