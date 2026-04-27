Başkan Subaşı çocuklarla bir araya geldi

Bilecik Belediyesi 6. Geleneksel Çocuk Festivali'nde dün yüzlerce çocuk bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yanı sıra CHP İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, çocuklar ve vatandaşların bir araya geldiği festivalde interaktif gösteriler, şişme oyun grupları, tahta bacak ve eğlenceli maskotlar, bilim atölyeleri çocuklarla buluştu.

Şenliklerde ayrıca Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi üyeleri tarafından halk oyunları ve dans gösterisi yapıldı.

Ardından heyet Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkında düzenlenen çocuk etkinliğine katıldı. Çocukların çeşitli etkinlikle doyasıya eğlenirken, çeşitli hediyeler de dağıtıldı. - BİLECİK