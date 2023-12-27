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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dikiş kursunda kadınlarla buluştu - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dikiş kursunda kadınlarla buluştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İstasyon Mahallesi'nde bulunan mahalle konağında düzenlenen dikiş kursuna katılan kadınlarla bir araya geldi. Başkan Subaşı, kadınlara desteklerini sürdüreceklerini ve üretimde daha fazla yer almalarını teşvik ettiklerini belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dikiş kursunda kadınlarla buluştu
27.12.2023 - 10:05,
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, dikiş kursunda kadınlar ile bir araya geldi.

Başkan Subaşı, İstasyon Mahallesinde bulunun mahalle konağında dikiş kursuna giden kadınlar ile bir araya geldi. Üretimde yer alan, öğrenmeye açık olan kadınlarla birlikte oturan, sohbet eden Başkan Subaşı, misafirperverlikleri için çok teşekkür etti. Dikiş kursu ile kadınlara olan desteğini belirten ve kendilerini keşfetmelerini sağlayan Başkan Subaşı, "Tüm kadınların üretimde daha fazla yer almaları ve mesleki yeterliliklerini artırmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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