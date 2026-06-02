Başkan Subaşı: "Vatandaşlarımızı mağdur edecek hiçbir girişime izin vermeyeceğiz"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Haziran ayı belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmasında "Vatandaşlarımızı mağdur edecek hiçbir girişime izin vermeyeceğiz" dedi.

Bilecik Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündeme gelen dolmuş esnafının zam talebini değerlendiren Başkan Subaşı, talebin elektronik ödeme sistemine ilişkin olduğunu belirtti. Geçtiğimiz haftalarda sisteme dair mahkeme kararı sonrasında duraksama olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, "Bilindiği gibi halk dolmuşu fiyat ve kartlarının kullanımına ilişkin geçtiğimiz haftalarda sıkıntılı bir dönem geçirdik. Biz Bilecik Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi müzakereye varmak istiyoruz. Bunun için de yarın bir toplantı daha yapacağız. Belediyemizdeki ilgili birim yetkilileri ve halk minibüsü çalıştıran esnaf ve dolmuş sahipleriyle birlikte bir toplantı olacak. Dediğim gibi Bilecik Belediyesi olarak birçok kez ilgili arkadaşlarla müzakereler yaptık. Ancak çoğu zaman karşı tarafa doğru bilgiler iletilmemiş, toplumda bir bilgi kirliliği oluşmuş. Bu bilgi kirliliğini bir an önce çözmek istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bir mahkeme kararı geldi. Biz 2886'ya göre bir ihale yaptık. Ancak mahkeme, 4734 maddesine göre yapılması gerektiği yönünde fikir beyan etti. Bununla ilgili gerekli itirazları Danıştay'a yaptık. Bunun üzerine birkaç gün elektronik ödeme sisteminde bir bekleme durumu oldu. Vatandaşlarımız da mağdur oldu. Bunun da farkındayız. Sonrasında sizler belediye meclisi olarak bizlere yetki vermiştiniz. Biz de oradaki cihazları kiralayarak, belediyemizin bünyesinde bunu çalıştırmaya devam ettik. Sistemi açan dolmuş esnafımız olduğu gibi açmayanlar da oldu. Ama yasa gereği açmak zorundaydılar. Çünkü meclisimiz bununla ilgili gerekli yetkiyi bizlere vermişti. Bununla birlikte sistem kapandığında tüm kamera sistemi de kapanmış oluyordu. Bu da hem yolcular için hem de sürücüler için güvenlik sorunu anlamına geliyordu. Yani yasa gereği de kameraların da dolmuş çalıştığı andan itibaren açık olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"Dolmuş esnafıyla yapacağımız toplantılarla bir çözüme ulaşacağımıza inanıyorum"

Konu hakkında bugün dolmuş esnafıyla bir oturum gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Subaşı, "Bu anlamda dolmuş esnafı ücretlerin artırılması konusunda bizlerden talepte bulundular. İlgili komisyonlarımızda bu konuları görüşeceğiz. Bugünkü toplantımızda da bizler çıkan sonuca göre yol haritamızı belirlemiş olacağız. Belediye başkanlığımız bu sistemi en iyi şekilde uygulanması için üzerine düşenleri yapıyor. Ama birkaç kişinin kabul etmemesi sistemin çalışamaz duruma gelmesine neden oluyor. Buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğimizi söylemek istiyorum. Az önce de söylediğimiz gibi yasal çerçeve dahilinde yetkilerin belediyemizde olduğunu ve bu konuda karar verici noktanın meclisimiz ve belediyemiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Umuyorum önümüzdeki kısa süre içinde sistem tamamen yoluna girecek ve halkımız en iyi hizmeti almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Herkesin görev ve sorumluluğunun farkında olması gerekiyor"

Dolmuş esnafının giyim kuşam ve halkla iletişimde yapması gerekenler hakkında da konuşan Başkan Subaşı, "Ciddi mağduriyetler oluştu. Vatandaşlarımız kartlarına para yüklediler. Zaten asgari ücretin miktarı belli. Üç çocuğu olan bir aile bu kartlara para yüklediğini düşünelim. Bayram geliyor ve vatandaş bunun hesabını yapıyor. Ama oradan dolmuş esnafından bazıları çıkıyor. Hayır kart sistemi kapandı diyor. Hayır, kart sistemi kapanmadı. Evet bir mahkeme kararı var. Henüz tebliğ edilmemiş. Ortada yanlış bir durum yok. Biz devlet ihale sistemiyle yapmışız. Ancak kamu ihale sistemiyle yapılması gerektiğini söylüyor mahkeme. Biz hala aynı düşüncedeyiz ve gerekli yerlere itirazlarımızı yaptık. Bir tanesi gelir getirici unsur, bir tanesi de gelir götürücü unsur. Bunun gibi bir durum var ve bunun çözüleceğine inanıyorum. Bununla birlikte herkesin görev ve sorumluluğunun farkında olması gerekiyor. Dolmuş esnafının da gerek giyim ve kuşamı gerek halkla diyaloğunda en güzel şekilde hareket etmelerini istiyoruz" dedi. - BİLECİK