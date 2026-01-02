Başkan Sunar'dan çocuklara hafta sonu kursları için davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Sunar'dan çocuklara hafta sonu kursları için davet

Başkan Sunar\'dan çocuklara hafta sonu kursları için davet
02.01.2026 15:06  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 7-16 yaş arası çocukları hafta sonu açılacak ücretsiz kurslara davet etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 7-16 yaş arası çocukları hafta sonu açılacak ücretsiz kurslara davet etti. Palandöken Belediyesi tarafından çocukların kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kurslar, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ile Efkan Ala Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde; keman, bağlama, gitar, resim, robotik kodlama, akıl oyunları, satranç, masa tenisi ve Matematik (LGS) branşlarında eğitimler verilecek. Efkan Ala Kültür Merkezi'nde ise; keman, bağlama, gitar, resim, robotik kodlama, akıl oyunları ve Matematik (LGS) kursları çocuklarla buluşturulacak.

Başkan Sunar: Çocuklarımız aydınlık geleceğimiz

Tüm kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, aileleri kayıt yaptırmak üzere kültür merkezlerine davet etti. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Sunar, "Çocuklarımız aydınlık geleceğimizdir. Onların gelişimine katkı sunmak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz alanların başında eğitim geliyor. Bu doğrultuda, çocuklarımızın okullarda eğitim hayatlarına destek olurken, kültür merkezlerimizde açtığımız kurslarla da sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı sağladığımız bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Muhammet Sunar, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sunar'dan çocuklara hafta sonu kursları için davet - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

10:00
’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:20:29. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Sunar'dan çocuklara hafta sonu kursları için davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.