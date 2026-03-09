Kadınlar Günü\'nde İftar Programı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında, ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan esnaf kadınlar ağırlandı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, dayanışma ve kadın emeğinin değeri vurgulandı.

Programda konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kadınların üretimden ticarete, sosyal hayattan aile hayatına kadar toplumun her alanında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. İlçenin gelişiminde kadın emeğinin büyük payı olduğunu ifade eden Sunar, Palandöken'e değer katan esnaf kadınlarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Sunar konuşmasında, "Kadınlarımızın üretimde ve ticarette ortaya koyduğu azim ve gayret, Palandöken'imizin kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır. Belediyemiz olarak kadınların üretimde, istihdamda ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üreten kadınlar projesi" ile istihdama katkı

Palandöken Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Üreten Kadınlar Projesi" hakkında da bilgi veren Başkan Sunar, proje kapsamında 12 kadının istihdam edildiğini söyledi. Sunar, "Bugün Erzurum'un marka değeri haline gelen tereyağı, beyaz peynir ve lor peyniri birinci sınıf kaliteyle sofralara ulaşıyor. Bu üretimin arkasında kadın emeği, kadın azmi ve kadın başarısı var." dedi.

Kültür merkezlerinde kadınlara yönelik kurslar

Palandöken Belediyesi bünyesindeki kültür merkezlerinde kadınlara yönelik çok sayıda kurs düzenlediklerini belirten Sunar, pastacılıktan tekstile, el sanatlarından spora kadar birçok alanda eğitim verildiğini ifade etti. Bu kurslara katılan kadınların bir kısmının kendi iş yerlerini açtığını, bazı kadınların üretim atölyeleri kurduğunu ve aile bütçesine katkı sağladığını dile getiren Sunar, bazı kursiyerlerin ise kamu kurumlarında istihdam edildiğini söyledi.

Şehit aileleri ve mazlum coğrafyalardaki kadınlar unutulmadı

Konuşmasında şehit ailelerine de değinen Başkan Sunar, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren annelerin, eşlerin ve çocukların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Sunar ayrıca Gazze ve Filistin başta olmak üzere savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınları da anarak, mazlum coğrafyalardaki kadınların dualarda unutulmadığını ifade etti.

Katılımcı kadınlardan teşekkür

Programa katılan esnaf kadınlar da düzenlenen organizasyon dolayısıyla Palandöken Belediyesine ve Başkan Muhammet Sunar'a teşekkür etti.

Esnaf kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendileri için düzenlenen bu anlamlı programın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, kadın emeğine verilen değerin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler.

Teravih sonrası kadınlara gül takdim edildi

Programın ardından Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak teravih namazı için camileri dolduran kadınlara gül takdim edildi. Kadınların zarafetini ve hayatın her alanına kattıkları güzellikleri simgeleyen bu anlamlı jest, ibadet için camileri dolduran kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Sunar, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. - ERZURUM