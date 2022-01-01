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Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi - Son Dakika

Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi

01.01.2022 15:03
Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Yöneticileri ve ilçe yöneticileri yeni yıla mesaideki kamuda görevlileri ve esnaflarla girdi.

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Yöneticileri ve ilçe yöneticileri yeni yıla mesaideki kamuda görevlileri ve esnaflarla girdi. Gece boyu yapılan ziyaretlerde görevli personelin yeni yılı tebrik edildi.

İnegöl'de protokol üyeleri yeni yıla mesaide girdi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti İl Yöneticileri Ferhat Erol ve Şakir Emin'in yer aldığı protokol üyeleri, yıl başı gecesi görevli olan kamu personelleri ile işyerlerinde vatandaşlara hizmet sunan esnafları ziyaret etti. İlk olarak İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ziyaret edilirken, Başkan Taban da telsizden tebrik anonsu yaptı. Zabıta Müdürlüğü'nün ardından İnegöl Belediyesi'nin 24 saat hizmet sunan birimlerinden olan Çözüm Merkezi ziyaret edilerek personelin yeni yılı kutlandı. Vatandaşlardan gelen çağrılarla ilgili de bilgi alındı.

İnegöl Polis Merkezi Amirliği, taksi durağı, itfaiye amirliği, ve esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Allah'a hamdolsun tüm kadrolarımız, tüm ekiplerimiz, tüm teşkilatlarımız ülkenin dört bir yanında çalışmalar sürdürülüyor. Bugün esnaflarımıza, beraberinde vatandaşımıza, kolluk güçlerimize, görevli kamu personellerimize ve tüm çalışan ekiplerimize selam verdik. Onlara iyi seneler diledik. İyi temenni dileklerimizi ilettik. Biliyorsunuz 2021 yılı pandeminin etkilerini yaşadığımız bir yıl oldu. İnşallah temennimiz ve arzumuz yeni yılın pandeminin sonlandığı, ağız tadıyla üreterek, kalkınarak hızla yolumuza devam ettiğimiz bir yıl olması" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise, "Tüm ilçe halkımızın, ülkemizin güzel insanlarının yeni yılını kutluyorum. 2022 yılının hayırlar getirmesiniz Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Malumunuz pandemi 2 yıldır devam ediyor. Umut ediyorum ki 2022 yılında virüsten tüm insanlık kurtulur. Yeni yılda daha çok çalışan, daha çok üreten, daha bilinçli bir üretim hattının kurulduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi
Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi
Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi
Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi

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Alper Taban, AK Parti, Hisarcık, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Taban, yeni yıla mesaideki kamu personeli ve esnafla girdi - Son Dakika


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