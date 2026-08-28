Şahinbey Belediye Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan 104 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, ecdadımızın sarsılmaz inancıyla karşılaşmış, vatanın müdafaası ve hürriyeti için gözünü kırpmadan savaşan, canını ve malını ortaya koyan ecdadımızın yıkılmayacağını anlamıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kahraman milletimizin olağanüstü mücadelesi ile büyük bir zafer kazanıldığına dikkat çekerek, "30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir. Bu zafer, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş ve tarihteki şerefli yerini almıştır. Bu duygularla, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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