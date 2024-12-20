Başkan Tahmazoğlu, İzmir'de Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu, İzmir'de Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu

Başkan Tahmazoğlu, İzmir\'de Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir'deki Gaziantepli üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek onlara destek mesajı verdi ve doğum günü kutlaması yaptı.

20.12.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Türkiye'nin dört bir yanında üniversite eğitimi gören Gaziantepli gençlerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun son durağı İzmir oldu. Burada Gaziantepli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tahmazoğlu gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Daha önce birçok ilde Gaziantepli öğrencilerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir'de eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Tahmazoğlu, ayrıca İzmir'de eğitim gören Seray Çelik'in annesinin kendisine gönderdiği mesaj ile öğrenciye sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

"Her yerde gençlerimizin yanındayız"

Öğrencileri eğitim gördükleri şehirlerde de yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu "Ana sınıfından başlayarak üniversite yaşamlarına kadar öğrencilerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Şahinbey'de ikamet eden 30 bine yakın üniversite öğrencimiz Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitimlerine devam ediyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizi bulundukları illerde ziyaret ediyor, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu, İzmir'de Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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