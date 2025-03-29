Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı\'nı kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

29.03.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığına dikkati çekerek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerifi daha geride bırakarak bayrama ulaştık. Bu yıl, Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla ibadete açtığımız Şahinbey Millet Camii'mizde Ramazan'ın manevi iklimini idrak ettik. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi camimizde görmek bizi çok mutlu etti. Camimiz doldu doldu taştı. Teravih namazı sonrası düzenlediğimiz Ramazan Sokağı ve diğer etkinliklerle Ramazan ayının manevi coşkusunu burada da yaşadık. Biz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi destek sağladık; aşevimiz aracılığıyla hasta, yaşlı, yemek yapamayan engelli bireylerimize yemek ikramında bulunarak mübarek Ramazan ayının bereketini ve paylaşma sevincini birlikte yaşadık. Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini buruk da olsa yazıyoruz. Çünkü Gazze'de on binlerce kardeşimiz hala abluka altında. Lütfen dualarımızda onları unutmayalım. Bu vesileyle başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde barışın egemen olduğu ve sevgi dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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